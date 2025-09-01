Senador Insulza dice que declaraciones de Carmona “son difíciles de entender” y llama a la prudencia

En conversación con Ahora Es Cuando, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, abordó la tensión al interior del oficialismo tras las declaraciones del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en contra de la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que abrió una serie de diferencias en el comando de Jeannette Jara.

Sobre esto, el senador enfatizó que “me cuesta entenderlo, desde el punto de vista de ellos, es una gran cosa tener una candidata presidencial con posibilidades, es difícil de entender y hay que ser muy prudente y muy cuidadoso”.

En esta misma línea, el senador a la reelección por Valparaíso, dijo que “es perfectamente legítimo que uno diga, a lo mejor dije mal lo que dije, pero que le eche la culpa a los demás, él criticó duramente a Mario Marcel y que esto se estaba desmoronando, si se expresó mal que lo diga, pero que no le eche la culpa a los que escuchan”.

Revisa la entrevista completa aquí: