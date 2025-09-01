Rodrigo Álvarez: “Me decanté por José Antonio Kast por un conjunto de razones de realismo político”

En conversación con Ahora Es Cuando, el exministro del Gobierno de Sebastián Piñera y exmilitante de la UDI, Rodrigo Álvarez, abordó su decisión de apoyar la candidatura de José Antonio Kast, por sobre la de Chile Vamos, liderada por Evelyn Matthei.

Consultado por sus razones que lo llevaron a apoyar la candidatura del abanderado del Partido Republicano, Álvarez aclaró que “me decanto por varias razones; por convicción, por las ideas que tiene, por visiones comunes, por la situación electoral”.

En esa misma línea, agregó que “tan importante como ganar la elección era enfrentar el próximo gobierno que va a ser difícil y me separaba de Chile Vamos esa torpeza de decir que los equipos que no iban a estar disponibles (en segunda vuelta), en insistir que eran los mejores en generar acuerdos cuando eso no es tan cierto, es un conjunto de razones de óptica y realismo político”.

Por último, Álvarez especificó que “en muchos aspectos los proyectos políticos son más comunes de lo que se pretende decir (…) es que tengamos claro que vamos a tener que unirnos en la segunda vuelta y unirnos para gobernar”.

