Ministro Cataldo apunta a Orellana: “Jamás le diría a un presidente de un partido que se quede callado”

El titular de Educación se distanció de las declaraciones de la ministra de la Mujer.

En conversación con Ahora Es Cuando, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la polémica entre su partido y el Gobierno luego de las críticas de Lautaro Carmona en contra del hoy exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sobre esto, Cataldo afirmó que “el presidente no tiene que dar explicaciones a nadie cuando remueve a un ministro de Estado (…) él exige algo donde no necesariamente va a tener una respuesta”.

En esa misma línea, consultado si estas declaraciones afectan a la campaña de Jeannette Jara, explicó que “es importante la coordinación y que se converse, no comparto las críticas en el sentido que me tocó trabajar con él (Marcel)”.

Por último, Cataldo se refirió a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana quien declaró durante la semana que “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, sobre esto, Cataldo dijo que “lo que yo jamás le diría a un presidente de un partido que se quede callado, ese es un límite que tenemos que tener mucho cuidado los partidos son los que constituyen una parte significativa del ethos de un gobierno y de su qué hacer, la mayoría somos militantes, y además tenemos un rol”.