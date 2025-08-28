Diego Schalper critica dichos de Sutil sobre la dictadura: “Da la impresión que todos tienen que hablar de todo”

Además, reconoció que “no sé por qué no son capaces de explicar lo obvio”.

En conversación con Ahora Es Cuando, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó el complejo escenario presidencial de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei y la polémica por los dichos de Juan Sutil respecto de la dictadura.

Sobre esto último, Schalper criticó el actuar de empresario e integrante del comando de Evelyn Matthei y afirmó que “eso para porque de repente da la impresión que todos tienen que hablar de todo y yo lo que pretendo es que la que hable de todo sea Evelyn Matthei, que es la candidata”.

En esa línea, Schalper afirmó que “si nosotros nos damos cuenta que la oportunidad que hay de propinarle una derrota histórica a la izquierda, está a la vuelta de la mano, y dejamos la pelea de las elites (…) ese sería mi discurso y mi foco”.

