Rodolfo Carter: “Cada vez que la izquierda se ve apretada en una elección va al Redbanc de la dictadura”

En diálogo con Ahora Es Cuando, el exalcalde de La Florida e integrante del comando de José Antonio Kast, Rodolfo Carter, abordó la polémica en los partidos de oposición respecto de la postura de algunos sobre la dictadura.

Sobre esto, Carter expresó que “le digo dictadura, no tengo ningún problema, esto está resuelto por los chilenos hace un buen rato, el 88, el 89 y en todos las elecciones, todos tenemos una opinión, todos sabemos lo que uno piensa”.

Además, agregó que “cada vez que la izquierda se ve apretada en una elección va al redbanc de la dictadura militar a sacar lo último que les queda en la cuenta rut, los chilenos ya saben cómo pensamos”.

La Araucanía

Consultado respecto del atentado ocurrido en La Araucanía que terminó con un guardia de seguridad de la CMPC muerto, el candidato republicano por la zona apuntó en contra del Ejecutivo y aseguró que “no llamar las cosas por su nombre es de los políticos mediocres, esto es terrorismo” y expresó que “esto es un fracaso del Gobierno y de la política”.

Respecto de la militarización de la zona, Carter aseguró que “no quiero caer en temas de lenguaje porque cuando uno dice intervenir militarmente, salen los progres, los zurdos y ponen los ojos blancos (…) si entre tus hijos y los delincuentes tiene que caer alguien son los delincuentes”.

