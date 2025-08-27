Ministra Delpiano defiende rol de las FF.AA. en La Araucanía: “Hay una desvalorización de un esfuerzo enorme”

Asimismo, agregó que “las cifras son las que avalan que estamos extendidos por toda la zona”.

En conversación con Ahora Es Cuando, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al ataque armado ocurrido en La Araucanía y que terminó con un guardia de seguridad de la CMPC muerto y otro gravemente herido, y defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en el marco del Estado de Excepción que rige en la macrozona sur.

Sobre esto, la titular de Defensa, explicó que “por la hora en que sucedió (el ataque), es difícil que justo en la puerta de ese lugar hubiera una patrulla, las cifras son las que avalan que estamos extendidos por toda la zona”.

Asimismo, Delpiano, aseguró que “hay mucho de amplificación de la situación de La Araucanía, no se valora la disminución sustantiva y permanente a la baja en los últimos meses y los últimos años, respecto de la situación que se vivía anteriormente, es una desvalorización de un esfuerzo enorme”.