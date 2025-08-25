Vocera del comando de Jara responde a dichos de Etcheberry: “En política a las mujeres nos invisibilizan”

El exdirector del SII, aseguró que fue el ministro Mario Marcel quién logró el acuerdo por la reforma de pensiones.

En conversación con Ahora Es Cuando, Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio y vocera del comando de Jeannette Jara, abordó el escenario presidencial de la candidata del oficialismo.

Consultada por las declaraciones del exdirector del SII, Javier Etcheberry quién aseguró que fue el ministro (Mario) Marcel quién sacó adelante la reforma de pensiones, y que Jeanette Jara “tuvo que salir de las discusiones en algunos casos para que la ley pudiera seguir avanzando”. Yeomans lamentó sus palabras y aseguró que “a veces en la política a las mujeres nos invisibilizan y en ese sentido hubo un trabajo en equipo”.

Respecto de la posición en las encuestas que mantiene a Jeannette Jara en la segunda posición tras José Antonio Kast pero que muestra que en una eventual segunda vuelta caería ante el abanderado Republicano y que correría la misma suerte contra de Evelyn Matthei.

Sobre esto, Yeomans expresó que “nosotros nos tomamos en serio las encuestas y estamos trabajando para que se muestre la transversalidad y el discurso amplio que tiene nuestra candidata (…) sabemos que tenemos trabajo por hacer, que hay personas indecisas, frustradas y que esperan un cambio”.