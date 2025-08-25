Esteban Valenzuela tras su salida del Gobierno: “Hay una racionalidad política que no la comparto”

En conversación con Ahora Es Cuando, el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a su sorpresiva salida del Gobierno luego de que el Presidente Boric le pidiera la renuncia.

Sobre las razones de su salida del cargo, Valenzuela confirmó que esto tuvo que ver con la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social, de no adherir al pacto parlamentario unitario de los partidos del oficialismo y comentó que “hay una racionalidad política que no la comparto, pero que existe”.

Por último, el hoy exministro, comentó que “yo internamente me jugué por la lista unitaria y también se jugó advirtiendo que iba a ser muy difícil esto”.