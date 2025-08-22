Presidente de Cruzados tras incidentes en Avellaneda: “Parecían imágenes de guerra, de una dictadura”

Asimismo, agregó que “ojalá temas como estos signifiquen un antes y un después, lo que sucedió en esa cancha es de otro mundo”.

En conversación con Ahora es Cuando, el presidente de Cruzados, Juan Tagle se refirió a los serios incidentes sufridos por los hinchas de Universidad de Chile en el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Sobre esto, Tagle expresó su repudio tanto a los hinchas nacionales que lanzaron objetos, como a la reacción del grupo de hinchas de Independiente y recriminó el actuar de las autoridades: “La absoluta pasividad de la policía Argentina, hay mucho tema que discutir, es lamentable, ojalá temas como estos signifiquen un antes y un después, lo que sucedió en esa cancha son imágenes de otro mundo, parecían imágenes de guerra, de dictadura, de violaciones a derechos humanos”.

Asimismo, se refirió a la inauguración del Claro Arena en el campeonato nacional masculino, en el partido de este fin de semana entre Universidad Católica y Unión Española destacó la construcción y la disponibilidad de un nuevo recinto para el fútbol chileno: “En Chile hay un hambre por buenos espectáculos, la gente valora buenos recintos, por experiencias en familia”.

Respecto de las sanciones ante eventuales incidentes en las tribunas del nuevo estadio de Universidad Católica, Juan Tagle aseveró que “vamos a ser implacables”.