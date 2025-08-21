Jaime Mulet: “No me gusta que el Presidente pretenda dar instrucciones a los partidos políticos”

Además agregó que “si esto tiene que ver con las dos listas, me recuerda a otro tipo de regímenes”.

En conversación con Ahora es Cuando, el diputado del Frente Regionalista Verde Social y excandidato presidencial, Jaime Mulet, abordó la decisión del Presidente Boric de remover al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, representante del mismo partido.

Sobre esto, Mulet si bien reconoció que no ha hablado con el Presidente Boric, aseguró que esto tiene directa relación con la decisión del FRVS de no plegarse al pacto parlamentario del oficialismo, y expresó que “si la causa fue, como to indica, que el hecho de que hayamos tenido dos listas me parece impropio porque esto no tiene que ver con el Gobierno”.

En esa misma línea, Mulet aseguró que “reconozco el liderazgo del Presidente sobre los partidos como indicativo y no como imposición, sino tendríamos un partido único y eso me recuerda a otro tipo de regímenes, los partidos tenemos grados de autonomía, no me parece razonable”.

Por último, agregó que “no me gusta que el Presidente pretenda dar instrucciones a los partidos políticos, entiendo que el deseo de él quería que fueramos en una lista parlamentaria (…) hubo un mal manejo del ministro de Interior como articulador del gobierno”.

Revisa aquí la entrevista completa: