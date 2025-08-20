Senador Lagos Weber tras candidatura de Jadue: “Genera un ruido innecesario y da una imagen que cuesta explicarla”

Asimismo, aseguró que la decisión tendrán que explicarla “otros dirigentes”, haciendo alusión al PC.

En diálogo con Ahora es Cuando, el senador y vocero del comando de Jeannette Jara, abordó la polémica decisión del sector de la coalición de gobierno, de incluir a Daniel Jadue en la lista parlamentaria.

Sobre esto último, Lagos Weber (PPD), expresó que “esta decisión la tomaron dirigentes de un partido, pero tiene un efecto que no es positivo, hay que estar respondiendo este tema (…) genera un ruido innecesario y da una imagen que cuesta explicarla”.

Asimismo, aseguró que “Jeannette Jara no era partidaria de esta decisión y cortó el tema de manera directa y tajante”, y “fue una falta de prudencia, me gustó la actitud de Jeannette Jara porque estamos hablando de una militante de mismo partido, y demuestra mucho carácter”.

Consultado por la polémica respecto de la inclusión del proyecto de aborto legal en el programa de gobierno, Lagos Weber dijo que “cometió un error y lo reconoció, tuvo que hacerlo, y me quedo con la mitad del vaso lleno, que sea capaz de reconocer que cometió un error”.