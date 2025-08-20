Senador Galilea aborda “descuelgues” en Chile Vamos: “No están en mi control”

En conversación con Ahora es Cuando, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó el momento de la candidatura de Evelyn Matthei luego de varios “descuelgues” de parlamentarios de Chile Vamos para entregar su apoyo a José Antonio Kast, como el caso del diputado y jefe de bancada de su partido, Miguel Mellado.

Respecto de esto, Galilea aseguró que “doy vuelta la página, esto era la crónica de una muerte anunciada desde que Miguel no tuvo cupo para postular al Senado en La Araucanía”.

Consultado por el acuerdo alcanzado en Chile Vamos y Demócratas respecto de las listas parlamentarias, Galilea, expresó que “la candidatura de Evelyn Matthei ha logrado generar un pacto político impensado, que abre espacios e ilusiones de que un Chile grande, unido, es perfectamente posible”.

Por último, respecto de la posibilidad de nuevos “descuelgues” en Chile Vamos, Galilea, afirmó que “me encantaría decir que nadie se va pero no aseguro cosas que no están en mi control”. Y agregó que “lo que sí les puedo decir es que una y otra vez, la militancia de RN, los consejos de RN, los parlamentarios, no tienen ninguna duda de la importancia de lo que estamos haciendo, lo motivante que es el desafío, en sacar adelante el proyecto que es hacer un Chile grande y unido nuevamente”.

