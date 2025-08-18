Cristián Monckeberg: “El Partido Republicano es la UDI de los ‘90”

En conversación con Ahora es Cuando, el exministro y militante de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg se refirió a las claves de cara a la carrera presidencial, en el día en que vence el plazo para la inscripción oficial de las candidaturas en el Servel, el representante de Chile Vamos advirtió que existió “falta de experiencia en quienes dirigen los partidos, en creer que la carrera presidencial estaba ganada”.

Consultado por la caída en las encuestas de Evelyn Matthei, el exministro de la Segpres aseguró que “ha habido errores de todos lados, de los partidos, y también de estar expuesta durante mucho rato (…) declaraciones erráticas”.

Respecto de los pactos parlamentarios, Monckeberg expresó que “van a haber dos fuerzas importantes en el congreso; Renovación Nacional y el Partido Republicano. Quien se va a haber afectada la UDI, el voto de ellos está muy capturado por el Partido Republicano que es la UDI de los noventa, en discurso, en gente, en estilo, aparece como más original el republicano que la UDI”.

Por último, Monckeberg insistió en que “no haber hecho primarias fue un error garrafal, de los grandotes, de los que se va a estudiar”.

Revisa la entrevista completa aquí: