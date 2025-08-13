Mulet tras fallida lista parlamentaria del oficialismo: “Que nos elimine la ciudadanía pero no un grupo de partidos”

En diálogo con Ahora Es Cuando, el diputado y líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, abordó la decisión del movimiento de no sumarse al pacto parlamentario del oficialismo.

Sobre esto, el otrora candidato presidencial, aseguró que “era muy difícil hacer que 9 partidos se pongan de acuerdo en el esquema electoral chileno, hay cierta intención oligopólica en esta materia, siempre intentar que no entren nuevos partidos, a muchos no les gustó la competencia”.

En esta misma línea, Mulet acusó que “no hubo capacidad ni liderazgo” por parte de los partidos políticos para guiar esta negociación y apuntó al Frente Amplio y al PC. Y enfatizó que “que nos elimine la ciudadanía pero no un grupo de partidos”.