Ministro Cordero confirma que detenidos tras operativo en Independencia “están vinculadas a secuestros”

En conversación con Ahora Es Cuando, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al masivo operativo policial que se llevó a cabo esta madrugada en la comuna de Independencia, que contó con personal de la Fiscalía, Carabineros y PDI durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.

Sobre esto, el ministro Cordero confirmó que “las personas que están siendo detenidas tienen que ver con secuestros, además de usurpaciones”.