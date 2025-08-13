DE ABRIL 2025 | Matthei sobre si fuese presidenta con Congreso de izquierda: “Trataría de gobernar por decretos”

La exalcaldesa aseguró que “sería mucho mejor que llegara un solo candidato, pero esa no es la realidad”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei abordó diversos temas de la actualidad, entre ellos, la opción de que Johannes Kaiser sea parte de un eventual gabinete bajo su administración. Sobre este último punto, afirmó que “todo eso hay que mirarlo, la política es el arte de lo posible, tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos pero así es la vida, algunas personas trabajan en un lugar donde no quiere estar pero no tiene otra alternativa”.

En esa misma línea, Matthei advirtió que “lo que uno tiene que mirar es como llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios y en las primeras vueltas”. Además agregó que “empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado, a mí lo que se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”.

Consultada respecto del escenario presidencial y la posibilidad de que lleguen tres candidatos de derecha a la papeleta presidencial Matthei se mostró confiada y afirmó que “lo importante es pasar a segunda vuelta, yo creo que voy a pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta voy a ganar. Claro, sería mucho mejor que llegara uno solo, pero esa no es la realidad, uno tiene que acomodarse a los que son los hechos, pero pasando a segunda vuelta ganamos de todos modos”.