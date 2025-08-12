Senador Quintana afirma que candidatura de Jara debe despegarse de los partidos “incluso el de ella”

En conversación con Ahora es Cuando, el presidente del PPD, Jaime Quintana se refirió al escenario de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y destacó la importancia de alcanzar una lista única parlamentaria.

Sobre esto último, el senador del PPD expresó que “si logramos la lista única parlamentaria eso va a significar una muestra clara de unidad y gobernabilidad, y de un fuerte respaldo de partidos, de sectores políticos”.

Consultado respecto de la demora en la conformación del equipo programático de la candidatura de la abanderada del oficialismo, Quintana aseguró que “falta conformar los equipos, transparentarlos y tomar decisiones (…) el despegarse de los partidos de todos, también del original de ella es fundamental”.

Por último, Quintana advirtió que “veo de parte de todos es un ejercicio de responsabilidad en esto nos jugamos cuando estamos cuidando la candidata, en lo desmedido que puede ser una pedida, tenemos que pensar con responsabilidad”.