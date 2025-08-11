Roberto Izikson: “Esta va a ser una elección donde los errores se van a marcar más que los aciertos”

Además advirtió que “esto se va a seguir moviendo, la gente está conectada y politizada”.

En conversación con Ahora es Cuando, el gerente general de Cadem abordó el resultado de la última encuesta que mantiene a José Antonio Kast lidera en las preferencias presidenciales de primera vuelta con un 28% (-1pto), seguida de Jeannette Jara que cae a 26% (-5pts), mientras Evelyn Matthei vuelve al tercer lugar con 16% (+5pts).

Sobre el repunte de la abanderada de Chile Vamos, Izikson dijo que “fue una buena semana para ella, ordenó el comando, se alinearon las vocerías”, por otra parte, respecto de la caída de Jeannette Jara, explicó que “está marcado por una agenda concreta y al programa de gobierno y a la nacionalización del litio, uno de los atributos que hemos visto y que se ha transformado en algo relevante es la coherencia y la consistencia de los candidatos”.

En esa línea, Izikson advirtió que “esto se va a seguir moviendo, la gente está conectada y politizada (…) yo no había visto desde Piñera I que la cantidad de indecisos fuera tan baja y eso habla de lo conectada que está la gente con la elección”.

Por último, el gerente general de Cadem aseguró que “esta va a ser una elección donde los errores se van a marcar con mucha más claridad que los aciertos y van a tener un impacto coyuntural importante”.