Presidenta CPC: “Celebro que todas las candidaturas tengan como prioridad el crecimiento y la seguridad”

En conversación con Ahora es Cuando, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez abordó en detalle la propuesta “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile” que consta de 50 medidas presentada por los empresarios con el fin de reactivar el crecimiento económico y que será entregada a los candidatos presidenciales.

Sobre esto, la líder de los empresarios, enfatizó que “esperamos que esto caiga en tierra fértil, lo que queremos hacer no es un ejercicio teórico es uno que permita incidir en las políticas públicas del próximo gobierno, nos vamos a juntar con los principales candidatos presidenciales, según lo que digan las encuestas, la idea es difundirlo lo más posible”.

En esa misma línea, Susana Jiménez abordó las propuestas de los candidatos y celebró que “todas las candidaturas tengan como prioridad el crecimiento y la seguridad que son los grandes dolores de las personas pero hay que hacer la bajada de las propuestas y ver cuánto de esto puede ser validada como propuestas procrecimiento y cuáles no se alinean con el relato”.

