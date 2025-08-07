Ministra Lobos y debate por voto extranjero: “No nos parece que esto tenga que ver con calculadora electoral”

Asimismo advirtió que “nunca dimos un debate profundo”.

En conversación con Ahora es Cuando, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos abordó la agenda legislativa del gobierno en la última parte del Ejecutivo con foco en la reforma al sistema político y en los cambios en la normativa del voto de extranjeros.

Sobre esto último, la titular de la Secretaría General de la Presidencia aseguró que “nunca dimos un debate profundo respecto del voto extranjero, se cambió al voto obligatorio y nosotros decimos que Chile tiene una normativa muy permisiva respecto de esto, muy distinta a la de la mayoría de los países que establece que los extranjeros puedan participar en elecciones debates”.

En esta misma línea, “no nos parece que esto tenga que ver con calculadora electoral, sino con una cuestión de principios para que efectivamente, el Presidente de la República sea electo por los nacionales o se establezcan ciertos requisitos mayores para que los extranjeros puedan participar en las votaciones”.

Por último y en el marco de la discusión legislativa de la reforma al Sistema Político, la ministra fue consultada respecto de la indicación presentada por Republicanos para reducir de 155 a 120 diputados y enfatizó que “no está en debate reducir los parlamentarios”.