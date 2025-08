Alcaldesa de Las Condes por retrasos en Claro Arena: “No se entiende la insistencia cuando saben que no están cumpliendo”

Asimismo, agregó que “no se puede pedir una autorización definitiva si uno sabe que no está dando cumplimiento a lo mínimo que ya te observaron hace un mes”.

En conversación con Ahora es Cuando, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín se refirió al retraso en la entrega de los permisos por parte de la Dirección de Obras Municipales a Cruzados para autorizar el uso del estadio Claro Arena.

Sobre esto, dijo que “lo único que se está pidiendo es que delimiten los estacionamientos con el metraje que tienen que tener por ley y que no hayan materiales de construcción ni maquinaria funcionando que a la fecha de la visita había, entonces no se entiende la insistencia de pedir la recepción definitiva cuando saben que no están cumpliendo”.

En esa misma línea, la edil especificó que “los permisos los otorga la DOM, los alcaldes no somos los que damos los permisos, no se puede pedir una autorización definitiva si uno sabe que no está dando cumplimiento a lo mínimo que ya te observaron hace un mes”.

Revisa la entrevista completa aquí: