Ministro Cataldo critica tomas en liceos y llama a la restitución de clases: “Esto no es un juego”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la situaciones de violencia en los establecimientos educacionales. Al respecto señaló que “se están cruzando límites que son insostenibles como sociedad y no podemos no hacer nada”. De la misma manera responsabilizó al “abandono de los territorios” en la sociedad.

El jefe de la cartera de Educación también se refirió a las medidas de desalojo que adoptó la municipalidad de Santiago frente a las tomas en los liceos emblemáticos. Así señaló que “es una herramienta que el municipio tiene, me parece que hay que intencionar siempre el diálogo. Espero que no se instale un rito, esto no es un juego. Mando un mensaje: ojalá que se restituyan las clases lo antes posible”.

