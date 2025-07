Matthei no compromete apoyo a Kast en eventual segunda vuelta: “Los republicanos han tratado de destruirme”

La candidata presidencial de Chile Vamos además anunció acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables por las campañas de desinformación en su contra.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la exalcaldesa y actual candidata presidencial de Chile Vamos, apuntó con todo en contra de José Antonio Kast y el Partido Republicano luego de semanas de tensiones tras las acusaciones de una “campaña asquerosa” mediante fake news.

Sobre esto, Matthei afirmó que “son campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales”, además agregó que “probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de RN y después veré si yo me querello”.

En esa misma línea, Matthei reconoció el impacto de la campaña de desinformación en su contra: “¿Si yo pensara que alguien tiene alzhéimer estaría dispuesto a votar por esa persona? Me ha perjudicado enormemente”, aseveró.

Por último, consultada respecto de entregar apoyo a José Antonio Kast, en una eventual segunda vuelta, la abanderada de Chile Vamos fue enfática y especificó que “no creo que él pase a segunda vuelta, voy a hacer todo lo posible para pasar yo, los Republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios y que seamos buenitos todos juntitos, el problema no está superado”.