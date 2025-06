UDI insiste en críticas a Boric y llama al Gobierno a “no emitir juicios categóricos” tras ataque de EE.UU. a Irán

El timonel del partido además dijo que “no es misterio para nadie que el Presidente Boric en materia internacional no se ha conducido bien”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez criticó la postura que adoptó el Gobierno ante el ataque de Estados Unido a Irán durante el fin de semana y manifestó que “el Presidente tiene que entender que cuando estamos hablando de conflictos internacionales él debe comportarse como un jefe de Estado y no de un Gobierno, más parecido a un Canciller que a un presidente de un partido político (…) uno tiene que moverse en la lógica de los intereses del país”.

En esta misma línea agregó que “lo que pedimos al Gobierno no es que no tome posición, es que sea medida y meditada, con toda la información sobre la mesa y que no emita juicios tan categóricos, no fue un llamado a la paz, hay que tener cautela y prudencia”.

Además, Ramírez, advirtió que “el Presidente no ha sido capaz de separar las cosas, él tiene una posición frente al conflicto en Palestina, en el que está del lado Palestino y lo pone en una vereda en contra de Israel y él hace extensiva con Israel y hay que separar las cosas”.

Por último, aseguró que “después de casi cuatro años de gobierno no es misterio para nadie que el Presidente Boric en materia internacional no se ha conducido bien, pero acá estamos en la situación más delicada de todas, estamos frente a un conflicto bélico que tiene al mundo realmente en alerta, esto requiere una aproximación prudente y el Presidente no la ha tenido”.