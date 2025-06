Ana Lya Uriarte tras críticas del FA a la Concertación: “No les atribuyo la posibilidad de erigirse en los jueces porque no estuvieron ahí”

Además agregó que “nosotros luchamos muy fuertemente por derrocar a una dictadura y ellos no habían ni nacido”.

En diálogo con ‘Ahora es Cuando’, la exministra, Ana Lya Uriarte profundizó en las diferencias que han surgido con el Frente Amplio en el marco de los debates previo a la primaria presidencial del oficialismo.

Sobre esto, y tras las críticas a la gestión de la Concertación, por parte del Frente Amplio y la candidatura de Gonzalo Winter, la exministra manifestó que “nosotros luchamos muy fuertemente por derrocar a una dictadura, nos encontramos muchos, y el Frente Amplio no había ni nacido”.

Asimismo, enfatizó que “luego de esto vinieron los gobiernos de la Concertación, donde el PC no se sumó a esa epopeya que es hacer esa transición difícil que sacó al 40% de los chilenos de la pobreza. En el Frente Amplio eran niñitos pequeñitos, por lo tanto no les atribuyo la posibilidad de erigirse en los jueces porque no estuvieron ahí”.