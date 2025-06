Patricio Fernández: “Los Frenteamplistas no fueron quienes estaban llamando a quemar iglesias, eso no es real”

Asimismo dijo que “hay algo que pone en escena la declaración de Landerretche hay un mundo socialistademocrático de resentimientos, rencores y diferencias”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el periodista, escritor y exconvencional constituyente Patricio Fernández, abordó en detalle el debate que abrió el economista y expresidente de Codelco, Oscar Landerretche aquí en conversación con radio Infinita respecto de las convicciones del Frente Amplio.

Sobre esto, Fernández expresó que “la declaración es demasiado altisonante, mete un ruido adicional porque los Frenteamplistas no fueron quienes estaban llamando a quemar iglesias, eso no es real, y le mete una complicación de fondo a la candidatura de Carolina Tohá, que tiene el reto central de rescatar un espíritu concertacionista, de unir un mundo que se rompió con el apruebo y el rechazo (…) pero principalmente tiene el reto de ir más allá de lo que fue la concertación, Carolina Tohá no puede ser una vuelta atrás”.

En esta misma línea, Fernández describió que “hay algo que pone en escena la declaración de Landerretche hay un mundo socialistademocrático de resentimientos, rencores y diferencias con el PC y con lo que ha sido la historia del FA para llegar al poder, aquí hubo maltratos que no todos olvidan”.