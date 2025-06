Óscar Landerretche al FA ante eventual gobierno de derecha: “Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno”

El economista agregó que “si va a gobernar la derecha que no sea con carta blanca”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de Codelco y académico de la FEN Universidad de Chile, Oscar Landerretche, explicó su decisión de apoyar la candidatura de Carolina Tohá de cara a la elección presidencial y afirmó que “es muy importante reconstruir algo que se parezca a la Concertación, no puede ser lo mismo, porque la historia cambia, pero algo que sea una centroizquierda socialdemócrata, progresista de verdad, no con un filtro de Instagram, de verdad. Y creo que en este momento la manera es hacer que le vaya lo mejor posible a la candidatura de Carolina Tohá”.

Asimismo, Landerretche advirtió que “me temo que pueda haber una derrota muy sustantiva si es que ella (Tohá) no es la candidata en primera vuelta, no solamente de la candidatura que vaya, sino del resultado parlamentario”. Además, agregó que “si va a tener que gobernar la derecha está bien, es casi hasta esperable, pero no con carta blanca, y es esencial que le vaya bien a la candidatura de Carolina Tohá”.

Consultado, por la última cuenta pública y al avance que ha tenido la gestión del Presidente Boric, Landerretche ahondó en las diferencias con el Frente Amplio y afirmó que “hay que diferenciar las convicciones de lo que conviene decir, va a ser interesante observar al Presidente cuando sea expresidente, cuando uno se comporta de una manera 15 años y luego dos de otra manera, es un avance pero pago por ver. Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno, quemando iglesias y no estoy convencido de que eso no vaya a ocurrir”, enfatizó.