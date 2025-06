Senador Ossandón crítica discurso de Boric en cuenta pública: “Le habló a su nicho y cometió un error”

El presidente de la Cámara Alta además agregó que “necesita un ambiente colaborativo para los últimos 9 meses”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) abordó las reacciones en el mundo político a los anuncios del Presidente de la República, Gabriel Boric en la última Cuenta Pública de su mandato.

Sobre esto, Ossandón fue crítico “el presidente pudo haber cometido el error de hablarle a su nicho, meterse con el tema del aborto, que es un proyecto que él sabe que no tiene ninguna posibilidad, además les interesa repoco porque no tiene urgencia, no tiene nada”.

En esa misma línea, el representante de Renovación Nacional, expresó que “el tema de Israel es un gustito que no gana nadie, si usted hace un análisis profundo de eso (…) lo único que hicimos fue meternos en un forro con Israel y Estados Unidos, esto nos puede traer consecuencias”.

Ossandón fue enfático y afirmó que “el error de meterse con Punta Peuco, que no tiene ninguna base técnica, que no soluciona ningún problema de nadie, ni pa un lado ni para otro, hace que el ambiente se enrarezca, el necesita colaboración del Congreso, le habló a su nicho y cometió un error”.