Ministro Cataldo apunta al Colegio de Profesores: “Tenemos que hacernos el hábito de que no todo se resuelve con un paro”

El titular de Educación agregó que “me complica que hay una agenda preestablecida con una hoja de ruta ya definida”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo abordó el anuncio de un nuevo paro nacional de profesores de 48 horas para el próximo 4 y 5 de junio, y aseguró que “me complica que hay una agenda preestablecida con una hoja de ruta que ya está anteriormente a sentarse a conversar definida”.

Asimismo, Cataldo explicó que “ahí a uno le entra la duda de por qué estamos sentados conversando si ya está definido de que hay un paro de 48 horas. Espero y confío en que eso no es una mecánica preestablecida por parte de los dirigentes del Colegio de Profesores porque no requieren ningún tipo de presión para tener un espacio de conversación con nosotros (…) tenemos que hacernos el hábito de que no todo se resuelve con un paro”.

Consultado por la violencia escolar y la balacera ocurrida en un colegio de San Pedro de La Paz, Cataldo reafirmó su postura sobre la instalación de detectores de metales en los Colegios, “el debate de los pórticos es banalizar (…) tenemos una alerta, una línea roja a la que llegamos, evitaría hacer una comparación con Estados Unidos”.

En esta línea, afirmó que “lo que hubo fue un conflicto que todavía está en investigación que termina en una resolución desproporcionada, no estamos frente a un atentado, sino ante una riña”.