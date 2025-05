Ministro Cordero por eventuales “pinchazos” telefónicos de la PDI a Boric: “No nos vamos a pronunciar sobre trascendidos”

El Gobierno retiró la suma urgencia al proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) al considerar que existen “dudas razonables” entre los legisladores. Asimismo, el titular de Seguridad, Luis Cordero, ofreció una disculpa pública al diputado Jaime Araya con quien tuvo un altercado en medio del debate por este tema.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a dicha situación y reconoció haberle manifestado al diputado Araya “que me había parecido una ‘encerrona'”. No obstante, aseveró que le pareció correcto pedirle disculpas públicas “porque fue en la sala que la forma en la que me había expresado no era la adecuada y él tampoco tenía responsabilidad en los hechos”.

Tras la explicación, el ministro respaldó que la aprobación de las RUF “es indispensable que se puedan aprobar pronto porque tienen injerencia jurídica indispensable para las policías. Este es el tipo de caso en que uno tiene que respirar y tratar que las cosas sigan avanzando porque hay intereses generales superiores antes de una simple discusión de quién tiene la razón”. De la misma manera aseveró que “yo creo que la oposición no tiene una aproximación homogénea en este punto”.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó la decisión del Ejecutivo de quitar la suma urgencia a la discusión de las RUF y lo catalogó de “impresentable”. Al respecto el ministro aseveró que “en la oposición se manifestó mucha duda” y agregó que “logro entender cómo se sube el volumen en contexto de campaña, pero también hay un trabajo colaborativo con el Congreso que el propósito final es sacar el proyecto de ley. Las otras declaraciones es demasiado ruido para una cosa muy relevante para el país”

Comisión para la Paz

Respecto al informe final de la Comisión para la Paz, el ministro Cordero valoró el trabajo de la senadora Aravena y reconoció que “más allá de cómo abordó esta situación es una senadora que tiene sus posiciones, pero siempre ante todo con un buen lenguaje y disposición mira el interés general. Solo puedo declarar para ella mi admiración”.

Frente a las críticas a la Comisión por no hacerse cargo del concepto de terrorismo en la zona, el ministro aseveró que “los indicadores de violencia están a la baja en la Macrozona Sur” aunque reconoció que siguen existiendo “situaciones complejas” y concluyó que “la Comisión funciona en base al entendido de que hay terrorismo”.

Procultura

El ministro también fue consultado por el reciente reportaje publicado en Ciper, que da cuenta que la PDI investigó al presidente de la República, Gabriel Boric, en los ‘pinchazos’ telefónicos solicitados por el fiscal Cooper. Al respecto, el ministro aseveró que “el Presidente, respecto de todas esas investigaciones, no sólo ha tenido una posición categórica, sino que además cada vez que se le ha pedido declarar, lo ha hecho” y concluyó que desde el Gobierno “no nos vamos a pronunciar sobre trascendidos”.