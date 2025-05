Senador Lagos Weber llama a darle “una oportunidad” a informe de la Comisión Para la Paz y asegura que “no hay gato por liebre”

La Comisión para la Paz y el Entendimiento finalizó su trabajo y elaboró un informe, el cual será entregado en los próximos días al presidente Gabriel Boric. Eso sí, este fue aprobado por siete votos contra uno, es decir, no logró la unanimidad. Dicha comisión fue creada en junio del año 2023 con el objetivo de buscar una solución de largo plazo para el conflicto territorial mapuche que existe en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió al informe de la Comisión. Al respecto el senador desdramatizó las críticas que se han levantado al informe y llamó a “dar la oportunidad” de conocerlo antes de emitir juicios.

En la misma línea aseveró que “entiendo que esto es 100% político, pero esperaría a conocer el informe, digerirlo”. De la misma manera advirtió que “tampoco hay que atolondrarse con lo que venga en el informe de empezar a enviar proyectos de ley o legislar al día siguiente, porque sería echar por la borda un trabajo de dos años”.

Finalmente aseguró que “la Comisión para la Paz no resuelve todo los problemas, para eso está el resto de la institucionalidad, pero no la matemos después de dos años. Partamos de la buena fe, de que acá no hay ‘gato por liebre”.

Gasto fiscal y relación Tohá-Marcel

El senador también se refirió al aumento de la deuda pública y los cuestionamientos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Al respecto afirmó que “lo que ha hecho este gobierno es un esfuerzo para parar la pendiente que tenía (en deuda pública) y estabilizarla”.

En la misma línea descartó que los cuestionamientos al ministro de Hacienda afecten directamente la candidatura de Carolina Tohá, luego de que la exministra revelara tener una relación con Marcel. Así aseguró que “no veo qué injerencia puede tener Carolina Tohá en un contexto de una relación estrictamente privada (…) el objetivo buscado es clarificar el tema de las cuentas fiscales, concentrémonos en eso. Creo que no es pertinente, yo trato de separar las cosas. Mario Marcel ha sido una persona responsable”.

Finalmente llamó a “no partamos proponiendo la mala fe del día uno. Partir con toda la mala fe de que se va a favorecer con la billatera fiscal lo encuentro excesivo”.