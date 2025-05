Galilea (RN) pone paños fríos a favoritismo de Matthei: “Entrar de ganador no es de las mejores ideas”

Ad portas de que finalice el plazo para la inscripción de primarias y tras un extenso debate en el Comité Central del Partido Socialista, la colectividad aceptó la decisión de Paulina Vodanovic de bajar su candidatura y optó por respaldar a Carolina Tohá como carta presidencial del Socialismo Democrático. De esta manera las primarias oficialistas se conformar con la exministra del Interior, Jeannette Jara y Gonzalo Winter.

En conversación con ‘Ahora es Cuando‘, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a las defininciones presidenciales al interior de Chile Vamos y la falta de primarias al interior de la coalición.

Al respecto, Galilea aseguró que no le complica que en el oficialismo hayan primarias y en su sector no, ya que “sea Jeannette Jara, Carolina Tohá o Gonzalo Winter, ellos representan al actual gobierno, tienen que hacerse cargo de un legado que no es valorado por la ciudadanía. No me complica que se disputen el trono de quién es el heredero de Boric”.

En la misma línea el presidente de RN volvió a apuntar a la decisión de Republicanos y Libertarios de no participar en primarias. Así afirmó que “hicimos todos los empeños para hacer una candidatura única y eso no fue posible por decisión de otros. Si algo no sale bien por esta razón quienes se negaron a participar son los que tendrán que responder”.

Finalmente, Galilea respondió a su par de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseveró en Radio Infinita que la elección no está asegurada y que “si perdemos es por la división” al interior de la coalición. Al respecto, el senador RN se mostró contrario a las declaraciones de Ramírez y aseveró que “ninguna campaña está ganada o perdida de antemano. Por lo tanto, es mal consejero entrar de perdedor a la cancha, y entrar de ganador tampoco es la mejor de las ideas. Lo que corresponde es esforzarse en conquistar los corazones de los chilenos y convencerlos que la mejor decisión de futuro es una candidatura determinada: nosotros tenemos esa convicción con Evelyn Matthei”.