Defensa de Isabel Allende tras escuchas de Crispi: “Lo que dice no es verdad”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’ la abogada defensora de la exsenadora Isabel Allende, Paula Vial, abordó la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende que terminó con la salida de la histórica parlamentaria del Partido Socialista y las últimas filtraciones que involucran al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi quién aseguró que la entonces senadora insistió en la compra del inmueble.

Sobre esto último, la defensora aseguró que “lo que está diciendo no es verdad y no por que lo diga yo, o Isabel, no es verdad porque lo dicen todos los testigos que han declarado en la investigación penal y por lo tanto, hay que tratar de darle una explicación ya que él no la ha dado respecto de esas expresiones que usa con su mamá”.

En esa línea, Vial agregó que “me da la impresión de que fueron unos días álgidos donde el gobierno y él como encargado del segundo piso que hizo seguimiento a este proyecto (…) tenía la responsabilidad de dar la cara”.

Asimismo, comentó que “Miguel Crispi ha sido un personaje bien cuestionado y perseguido por la oposición, todo se centraba mucho en él, quizás no era lo razonable y en esa lógica buscó justificarse con su mamá que lo estaba reprochando”.

Consultada respecto de las filtraciones del Ministerio Público, “uno espera que tenga criterio y actúe como corresponde no porque un asunto sea comunicacional y genere impacto necesariamente va a ser un asunto penal, hay una cuestión que uno debiera indagar, hay una escucha del día 7 y el día 8 inicia la investigación, con una celeridad nunca vista”.