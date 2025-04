Exembajador Pablo Cabrera: “La Iglesia no está ajena a la cuota de incertidumbre y inestabilidad que existe en el mundo”

El diplomático enfatizó que “los encuentros entre los cardenales van a ser vitales para no tener un cónclave muy largo, y mostrar un sentido de unidad en la Iglesia”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exembajador de Chile en El Vaticano, en China, Rusia y el Reino Unido, Pablo Cabrera, se refirió a diversos temas de la actualidad internacional, entre ellos lo que viene en la Santa Sede tras el fallecimiento del Papa Francisco, y el cónclave que ya tiene fecha para el 7 de mayo, donde se va a elegir a un nuevo Sumo Pontífice.

Sobre esto último, explicó que “todo este tiempo que media entre las exequias del Papa y el inicio del cónclave las congregaciones, los encuentros entre lo cardenales van a ser vitales para no tener un cónclave muy largo, y mostrar un sentido de unidad en la Iglesia”.

En esa misma línea, Cabrera especificó que “hoy el tema de la unidad va a ser muy importante, el Papa Francisco (…) no fue un hombre muy de la curia, hace mucho tiempo que se está trabajando en el legado de Francisco o en el reemplazo de quién va a ser el nuevo conductor de la Iglesia”.

Asimismo, explicó que “la Iglesia no está ajena a la cuota de incertidumbre e indefensión e inestabilidad que existe en el mundo (…) Francisco fue un Papa reformador, no revolucionario”. Además Cabrera, dijo que “se habla de cónclave político porque está muy relacionado con la situación del mundo, de un mundo que está en guerra y no en paz”.

Escenario Internacional

Consultado respecto de la situación en la que se encuentra el mundo, y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo que “no es la única guerra, hay una guerra al lado de Europa que es la de Medio Oriente, hay otra en el África, y eso estoy seguro que va a determinar la elección del nuevo Papa, que tiene que conducir la iglesia, ordenar la curia, el mundo y las instituciones están muy desordenadas”.

Respecto de la guerra comercial y el impacto que tiene en el resto del mundo, Pablo Cabrera explicó que “el problema entre China y Estados Unidos, es principalmente cultural, hoy están en el mismo lado (…) Chile está ubicado en este mapa geopolítico en una ubicación privilegiada”.