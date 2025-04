Ximena Rincón: “Nunca estuvo encima de la mesa participar en la primaria de Chile Vamos”

La senadora además agregó que “no íbamos a estar en ningún espacio donde estuvieran los extremos”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la carta presidencial de Demócratas, Ximena Rincón abordó los lineamientos de su candidatura de cara a la próxima elección. Sobre esto, la senadora expresó que “nos interesa que el trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo se consolide, creemos que la opción de centro es una opción necesaria; los acuerdos, el sentido común, la moderación, nos parece que es algo fundamental si queremos salir de donde estamos como país”.

En esa misma línea, Rincón confirmó que el partido va a llevar candidatura presidencial a la papeleta de primera vuelta, “salvo que la convicción del partido sea no hacerlo o que no pudiéramos por un impedimento legal”.

Consultada por los dichos de Evelyn Matthei respecto del Golpe de Estado y en las diferencias que podrían incurrir en un eventual pacto parlamentario, Rincón dijo que “la democracia y los dd.hh. son un punto de partida para cualquier conversación y eso no puede estar ni siquiera en entre dicho, cuando uno empieza a relativizar este tipo de cosas obviamente complica cualquier negociación”.

Respecto de la posibilidad de ser parte de una primaria amplia de Chile Vamos, la senadora afirmó que “nunca estuvo encima de la mesa participar de una primaria con ellos (…) el propio presidente Piñera llamaba a constituir un frente desde Demócratas hasta Republicanos y nosotros dijimos en ese minuto, no después, que eso no estaba en nuestro escenario”. Por último, enfatizó que “no íbamos a estar en ningún espacio donde estuvieran los extremos, de uno o de otro lado, en una primaria como la que quería Chile Vamos nosotros no estábamos”.