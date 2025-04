Ministro Gajardo tras incidentes en el Monumental: “Se va actuar con todas las herramientas que nos entrega el Estado de derecho”

El titular de Justicia dijo además que “lo fundamental es asegurar que las personas puedan ir tranquilas al Estadio”. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo abordó los incidentes registrados el pasado jueves en el Estadio Monumental que terminó con dos hinchas de Colo Colo fallecidos en circunstancias que involucraría a un vehículo policial.

Sobre esto, Gajardo explicó que “ese tipo de cosas en nuestro país no deberían ocurrir”. No obstante respaldó el actuar del gobierno: “Hay querellas presentadas, se ha dicho que se va a actuar con todas las herramientas que nos entrega el Estado de derecho. Hay una sensación en la que uno no debería preguntarse si ir al estadio es seguro”.

Respecto al sistema penitenciario del país, el ministro aseguró que “no podríamos decir que las cárceles se encuentran capturadas”, aunque advirtió que “estamos enfrentando desafíos bien complejos” como la sobrepoblación.

“Lo que nosotros tenemos que lograr es que no sigan actuando desde la cárcel (bandas organizadas), que no se fortalezcan” agregó como desafío en materia penitenciaria. Así apuntó a que “la política penitenciaria tiene que ser una política de Estado, en la cual coincidan los distintos sectores políticos”.