Pdte. de la Cámara descarta acuerdo por nuevo retiro de fondos de pensiones: “No he transado absolutamente nada”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado de Renovación Nacional (RN) y nuevo presidente de la Cámara, José Miguel Castro, se refirió a los desafíos de su gestión y a la agenda legislativa en un año electoral.

El diputado José Miguel Castro se posicionó como presidente de la Cámara luego de una definición por tómbola, tras un empate de 74 votos frente a la representante del Frente Amplio, Camila Rojas.

Al ser consultado por la legitimidad de la elección, con una analogía de fútbol el diputado reconoció que “a nadie le gusta llegar a los penales”, sin embargo “cuando haces alargue hay algún momento en que hay que definirlo. Después de las dos votaciones, no es algo que haya inventado yo, es algo que está dentro de nuestro reglamento en la historia del Congreso”. En la misma línea agregó que “me deja muy tranquilo haber tenido votos tan transversales, que haya votado por mí desde Libertarios hasta gente asociada a la izquierda”.

De la misma manera Castro desmintió haber transado con la diputada Pamela Jiles poner en tabla un nuevo retiro del 10% de la AFP para obtener los votos a la presidencia: “No está dentro de mis prioridades legislativas y no he transado absolutamente nada, no existe una negociación”. Así apuntó a Jiles y aseveró que “es una persona que es, a vista de todos, opositora a este gobierno”.

“tenemos uno de los parlamentos más transparentes que existe en términos de toda la información que ponemos a disposición de la ciudadanía (…) el The Clinic lo que plantea son cosas que en algunos puntos se me ha explicado por abogados que dista mucho de la situación de la compra de la casa de Allende”. Finalmente el presidente de la Cámara también se refirió al reportaje de The Clinic sobre diputados que han efectuado contratos con el Estado. En esa línea respaldó el rol de los parlamentarios y aseguró que

“El nivel de transparencia ahora por lo menos a mí me deja tranquilo que se están haciendo las cosas. A mí me duele enormemente cuando veo un parlamentario desaforado porque la institución del Congreso se ve afectada”, concluyó.