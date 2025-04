Juan Ignacio Piña: “El Poder Judicial está profundamente afectado en su credibilidad”

El expresidente del Consejo de Defensa del Estado agregó que “los daños causados no se van a resolver solos, ni por el paso del tiempo”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado y exsubsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, se refirió a la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y que terminó con la salida de Maya Fernández del ministerio de Defensa y con la destitución de la senadora Isabel Allende tras decisión del Tribunal Constitucional.

Sobre esto, Piña expresó que “este era una zapato chino para el gobierno, y cómo salías, la frase del precedente peligroso, es una frase muy poco feliz, porque no se trata de eso, eso no es cierto, se trata de que la resolución del Tribunal me produce un problema político absolutamente feroz y eso es pero como no lo puedo decir”.

Asimismo, abordó el daño que han generado al Poder Judicial los diversos casos que involucran a funcionarios del sistema. “Los daños causados no se van a resolver solos, ni por el paso del tiempo (…) uno tiene la sensación de que esa falsa calma va a ir reconstruyendo las instituciones y esa es la peor trampa que nos podemos hacer en el solitario”.

En esta línea, Piña agregó que “el Poder Judicial está profundamente afectado en su credibilidad, no es la primera vez, pero tengo la impresión de que hacía muchos años que no teníamos un poder judicial y unas cortes superiores de justicia que estuvieran tan comprometidas por una serie de escándalos”.