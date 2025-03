Senador De Urresti (PS) da por superada polémica con ministra Lobos por umbral del 5%: “No me cabe duda que vamos a concordar”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Socialista (PS) y presidente de la comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, se refirió a la reforma al sistema político.

Respecto a la fragmentación política en el Congreso, el senador aseveró que “presentamos un proyecto en el cual, entre otros puntos, establecimos el umbral (del 5%). El gobierno planteó un plazo en el cual ellos no lo consideran, los senadores repusimos esa norma. Nosotros mantenemos eso”.

En la misma línea aseguró que la argumentación de los partidos que están en contra, entre ellos, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), “carece de fundamentos, señalan que con esto se estaría volviendo al binominal, absolutamente alejado”. Así argumentó que desde el PS “estamos planteando que se tiene que tener una mínima representación política”, y segundo, “que quien renuncie a esa militancia pierda el escaño. Son normas básicas que existen en otras legislaciones. La argumentación es el temor al cambio y a veces, no sé, les gusta esta dispersión”.

De esta manera agregó que “nosotros tomamos en buena medida lo que se acordó en el segundo proceso constitucional (…) todo el arco político, desde el PC hasta Republicanos, se pusieron de acuerdo en un conjunto de redacciones, entre esas la que nosotros hemos transformado en reforma constitucional. Quien se niega a eso está borrando con el codo lo que sus propios representantes tuvieron en esa instancia”.

El senador se refirió a las declaraciones de la ministra Macarena Lobos, quien calificó como “fetiche” el umbral del 5% de la reforma política y no como una solución a la fragmentación política. Al respecto, el senador aseveró que “conversé con ella, creo que no fue feliz su comentario. El gobierno planteó que no era necesario el umbral, nosotros hemos votado en contra de esa norma, pero en todo el resto estamos de acuerdo. No me cabe duda que vamos a concordar”.

“Cuando tienes un sistema político que representa la mayoría y eso se alinea con quién ha sido electo presidente es conveniente tener un parlamento ordenado y no fragmentado”, concluyó.

Presidencia del Senado

El senador también se refirió a la disputa por la presidencia del Senado al interior de la derecha, que se encuentra dividida por definir entre el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, y Felipe Kast (Evópoli). Al respecto, De Urresti aseveró que “lamentablemente la derecha es mayoría en el Senado. Nosotros presentaremos un candidato de nuestro sector (…) el Senado ha dado muestra que es una institución donde podemos ponernos de acuerdo”.

De esta manera llamó a la oposición a llegar a un acuerdo: “Espero que no de un espectáculo mostrando sus divisiones”.