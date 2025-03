PC responde a Tohá tras emplazamiento a Jadue por Venezuela: “Hagamos el debate pero sin caricaturas”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a la carrera presidencial y a la definición del partido por una candidatura.

En primera instancia, la secretaria del PC aseveró que desde el partido sigue vigente la idea de “contribuir con una candidatura presidencial en el marco de las primarias. Eso le permite al sector dar cuenta de un debate e ideas”.

En la misma línea insistió que la decisión no debe ser adoptada con apuro: “Es tan relevante la decisión que no nos olbiga a una premura, porque cada vez que hemos hecho el debate lo hemos hecho pensado en Chile (…) no es que nos creamos ‘los más perfectos’, pero creemos que de verdad podemos contribuir con propuestas y liderazgos muy relevantes”.

Figueroa también adelantó que ante dicha elección “están todos los elementos y consideraciones a la vista”, pero que pese a ello “hemos sido claros con este debate que evidentemente no descarta ningún nombre”. En esa línea al ser consultada por una eventual candidatura de Daniel Jadue y cómo incide la formalización del exalcalde en su contra Figueroa insistió en “tener todos los elementos en consideración (…) mientras no haya alguien condenado hay presunción de inocencia existe”.

De la misma manera la secretaria del PC respondió a las declaraciones de Carolina Tohá y su negativa de compartir primarias con Daniel Jadue por la postura del exedil frente a Venezuela. Al respecto, Figueroa aseveró “la política exterior del país se debe seguir desarrollando, no es una cuestión que vaya a cambiar con los candidatos (…) Hagamos el debate, no tenemos ningún problema, pero hagámoslo sin caricaturas”.