Presidenta de la Comisión de Probidad critica filtraciones en caso Cariola: “Afecta la confianza de las instituciones”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jaraquemada, analizó las filtraciones del Ministerio Público en el caso Cariola y la acusación contra la parlamentaria por tráfico de influencias.

En primera instancia la abogada analizó la cultura del ‘pituto’ en Chile y aseveró que “muchas veces las relaciones políticas se basan en clientelismo con los electores, donde se va teniendo este vínculo y no es que las personas voten por las autoridades porque se sienten representadas”. En esa línea señaló que la ciudadanía debe tomar consciencia de la cultura del ‘pituto’ “para generar cambios (…) muchas veces usamos nuestras redes para saltarnos la fila”.

Jaraquemada también se refirió a las filtraciones de las carpetas investigativas del Ministerio Público, a raíz de la publicación de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler. Al respecto afirmó que “las filtraciones a veces se han justificado en el sentido de que si no se hacen los procesos no avanzan, pero yo creo que ya no estamos en esa situación”.

Bajo ese argumento señaló que le preocupa que “las personas no se van atrever a hacer la denuncia, porque no querrán ver la filtración en los medios”, como por ejemplo “las víctimas de delitos de connotación sexual”.

De esta manera apuntó a que las filtraciones “afecta al comportamiento de las instituciones y la confianza” y muchas veces “puede vulnerar un principio que a veces es complejo, pero base de una democracia, que es la presunción de inocencia, porque la opinión pública termina juzgando antes que los propios tribunales (…) el Ministerio Público tiene una responsabilidad importante”.