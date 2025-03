La confesión de Mayne-Nicholls: “No voté por Kast, ni por Boric”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el expresidente de la ANFP y eventual candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, analizó la contingencia política del país.

Pese a que Mayne-Nicholls no ha anunciado oficialmente su candidatura presidencial aseveró estar trabajando junto a un equipo recorriendo las regiones del país: “Mientras no vayamos a todas y no recibamos de todas las regiones el conocimiento de lo que les gustaría de un programa de gobierno preferimos mantener la cautela (antes de anunciar una candidatura ofical)”.

El expresidente de la ANFP diagnosticó que la situación política del país es compleja y que “la política tiene que ser lo que la gente quiere”. En esa línea valoró los Juegos Panamericanos porque “eran exactamente eso. La gente quería volver al Chile de siempre, donde estamos todos tranquilos, la gente en la calle. Ese Chile está un poco extraviado”.

Ante lo anterior aseguró que eso se acabó “por culpa de quienes administran políticamente el país estos días (…) hay un grupo de personas que creen que a través del conflicto permanente se construye”. Bajo ese argumento agregó que “no es posible construir un mejor país si no somos capaces de dialogar de forma mesurada, con cordura, y buscando el beneficio de toda la comunidad y no el beneficio de mi sector”.

“Más que votar por sectores políticos voto por las personas que representan a quién voy a votar. Si siento que quizás difiero en 10 ideas pero estoy de acuerdo con 90, votaré por ella aunque no sea ‘tu línea política'”, afirmó y reiteró “no vamos por buen camino insistiendo en esto de los ‘buenos y los malos'”.

Al ser consultado por sus lineamientos políticos, Harold Mayne-Nicholls confesó que para los plebiscitos constitucionales las dos veces votó ‘Rechazo’, mientras que para las presidenciales reconoció que “no voté por Kast, ni por Boric”.

Finalmente concluyó que “hay una sensación de la gente que quiere algo distinto, entonces se van juntando las piezas. La cosa real hoy es que terminamos de recorrer el país, veamos si hay espacio y si lo hay, vamos (a una candidatura)”.