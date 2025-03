José Antonio Kast: “Carolina Tohá es la continuidad de un gobierno fracasado”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el candidato de Republicaonos, José Antonio Kast, se refirió al escenario presidencial, luego de que la exministra Carolina Tohá anunciara su candidatura.

El candidato presidencial llamó a ‘pasar la página’ en el debate de una primaria de oposición junto a Chile Vamos y Johannes Kaiser. Al respecto el candidato del Partido Republicano aseveró que “la segunda vuelta tiene el efecto de primaria. Pediría a Eveleyn Matthei que ya no sigamos discutiendo el tema de primarias (…) lo único relevante es que el que pase -a segunda vuelta- reciba el apoyo de los otros candidatos”.

En la misma línea aseguró que para Republicanos “es un tema superado, para ellos (Chile Vamos) es una palanca política para decir que ‘ellos’ no quieren unidad”, y agregó que junto a Kaiser “marcamos lo mismo” en las encuesta, y frente a ese escenario “la con más nervios podría ser Matthei si llegamos a una primaria, pero para nosotros es fundamental presentarnos con la propuesta de cada uno. A Chile le hace bien mostrar las opciones de la derecha”.

En otros temas, José Antonio Kast abordó su agenda programática y aseguró que una de las medidas que adoptará como presidente será el indulto a los Carabineros que estén siendo investigados por violación a los derechos humanos durante el estallido social: “Van haber indultos (…) ¿eso va a generar polémica? sí”.

También abordó la propuesta en agenda de seguridad y se refirió a las declaraciones del presidente del partido, Arturo Squella, sobre su disposición a ser perseguido por órganos internacionales con tal de efectuar las medidas en el país. Al respecto comparó la situación con la del expresidente Piñera y aseveró que “(él) tuvo querellas interpuestas por organismos internacionales, yo tampoco voy a no poder salir de Chile, pero lo decimos como una forma de que no tenemos temor a organismos internacionales politizados”.

Así reiteró que “a mí no me va a temblar la mano si hay un estallido delictual (…) yo me hago responsable si hay alguien que muere, no el carabinero que usó la herramienta”.

Respecto a la candidatura de la exministra Carolina Tohá, Kast concluyó que “para mí es la continuidad de un gobierno fracasado en una de las áreas que más le importan a la gente (…) Ella es la persona más cercana al presidente Gabriel Boric”.