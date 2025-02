Daniel Johnson de Paz Ciudadana por uso de pistolas taser: “Pediría revisar los criterios para determinar que en VIF podrían ser útiles”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se refirió al alza en materia de homicidios en Chile y a la implementación del uso de pistolas taser por parte de Carabineros.

En primera instancia Johnson se mostró poco optimista a una baja en las cifras de delitos violentos en Chile. Al respecto, explicó que el problema es que “nos solemos quedar con medidas que son paliativas. Hemos descuidado medidas que son mucho más efectivas como la prevención temprana del involucramiento delictual de jóvenes”. En esa línea, pese a que el director de Paz Ciudadana valoró la implementación del Plan Calles Sin Violencia precisó que “no es preventivo” sino más bien de “persecución penal”.

Con respecto a la implementación del Ministerio de Seguridad, Johnson aseguró que “como está diseñado nos tiene muy ilusionados, se llegó a un muy buen acuerdo y solución estructural”. No obstante advirtió que si se arma al equipo con las mismas personas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y “no hacemos una evaluación de la pertinencia de las personas en sus cargos, no vamos a tener un resultado distinto”.

Finalmente respecto del plan piloto del uso de pistolas taser por parte de Carabineros en caso de violencia intrafamiliar. En esa línea explicó que hay que evaluar “cuántos casos de VIF hoy no se logra evitar la agresión cuando llega la policía” y en segundo lugar “cuántas veces no logran detener una agresión”. Frente a esos dos puntos, aseguró que “mi percepción es que en VIF no existen muchos casos de escape. Pediría poder revisar cuáles fueron los criterios que se usaron para poder determinar que en VIF podría ser útiles”.