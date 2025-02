Arturo Squella asegura que JAK está dispuesto a “no poder salir de Chile y ser perseguido por los organismos internacionales” con tal de garantizar la seguridad del país

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la carrera presidencial.

En primera instancia Squella se refirió a la relación de Republicanos con el partido Libertario, liderado por Johannes Kaiser. Al respecto señaló que “se ve bastante razonable el imaginarse que uno podría ir en una alianza con ellos”, y agregó lo importante para que el próximo gobierno logre sus propósitos “es con mayoría en el Congreso”.

Respecto a la carrera presidencia, Squella se refirió a los objetivos que tiene Republicanos con José Antonio Kast. De esta manera reiteró el compromiso con restablecer la seguridad del país y aseveró que si llegan al gobierno “el próximo Presidente de Chile -JAK en este caso- va a invitar a todos los chilenos a discutir si es que estamos en condiciones de generar una categoría de criminales que no pueden salir de la cárcel nunca”.

En esa línea aseguró que “nuestra máxima es convertir a Chile en el país más seguro de Latinoamérica” y que ante ese objetivo va a tener repercusiones, por supuesto, vas a tener a las organizaciones internacionales persiguiendo a José Antonio Kast si fuera Presidente durante cuatro años e hizo lo que tenía que hacer, y que no va a poder salir de CHile, sí, muy probablemente, y él está dispuesto”.

Finalmente arremetió contra el segundo gobierno de Chile Vamos: “de todos los gobiernos en los que me ha tocado vivir, nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos”, y concluyó “si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua”.