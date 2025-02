Exministro Alejandro Ferreiro por traspaso de dineros de Corfo: “Esto se pudo haber informado de manera más proactiva”

Sobre esto, Ferreiro explicó que “estamos frente a una operación que se cursó de acuerdo a las competencias del ministerio de Hacienda y de Corfo (…) no veo ilegalidad, ni secretismo, lo que sí creo es que es revelador de un problema más estructural que es el déficit fiscal de Chile y la necesidad que tiene Hacienda de buscar cuadrar la caja”.

En esta misma línea, Ferreiro afirmó que “esta es una operación que no puede ser sostenida en el tiempo, estos son recursos extraordinarios que están disponibles por una sola vez y el problema significativo permanece, esto es un déficit fiscal muchísimo mayor al proyectado”.

Asimismo, el exministro de Economía, expresó que “no veo aquí un escándalo, probablemente la Contraloría se ve en la necesidad de investigar, y está bien que lo haga, pero con la información disponible no veo que estemos frente a ilegalidades o a una operación sin sentido”.

Por último, Alejandro Ferreiro fue enfático en que “Corfo no debiera ser un instrumento de suplemento financiero para el ministerio de Hacienda, no debiera ser esa la lógica (…) no deberíamos pensar que este es un sistema que debemos regular para que opere de manera permanente”. Además advirtió que “esto deberíamos mirarlo como una señal preocupante, una situación más compleja y más importante que esta polémica que es el déficit fiscal de Chile”.