Directora de Conaf se alinea con Tohá sobre intencionalidad en incendios y dice que críticas “son injustas”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini, actualizó la situación de los incendios forestales que afectan la zona sur del país y su eventual intencionalidad.

En primera instancia Baldini actualizó las cifras por incendios forestales y aseveró que “tenemos una afectación de 44 mil hectáreas, lo que es un 24% menos que la temporada pasada”. No obstante advirtió que “las cifras que son muy malas son las de los últimos seis días. No puede ser que hubieran 291 incendios que han consumido prácticamente la mitad de la cifra anterior. Son cifras que no son aceptables”.

La ministra del Interior Carolina Tohá abrió el debate sobre la intencionalidad de los incendios forestales en La Araucanía, al no descartar que su origen podría estar vinculado a las “reivindicaciones territoriales”. Al respecto Baldini no descartó la teoría de la intencionalidad en los incendios: “Siguen apareciendo incendios con la misma intensidad y eso ya no es casualidad (…) cuando hay simultaneidad de focos es porque están prendiendo focos en todas partes”.

En la misma línea aseguró que “estamos con un patrón de comportamiento de hace años, años que tenemos las mismas comunas afectadas con patrones que van encendiendo en forma transversal a la dirección del viento, lo que es imposible que sea negligencia”.

La directora de Conaf explicó que “el robo de madera pareciera que fue un incentivo bastante poderoso, finalmente gracias a la ley esto ha disminuido”, pero que sin embargo “nuevamente estamos en condiciones favorables para los incendios y nos están apareciendo incendios que no corresponden a ningún tipo de accidente. No hay negligencia, hay alguien encendiendo”.

De esta manera Baldini se alineó con la ministra Tohá ante la intencionalidad de los incendios y catalogó las críticas de “injustas”, argumentando que “cualquiera que vea el desarrollo de los incendios se va a dar cuenta que es una crítica de lo más injusta. No puede ser que los atentados sean en las mismas comunas”.