Exministro Mañalich entra al debate por monumento a Sebastián Piñera: “Fetichizar su figura mediante una estatua es inadecuado”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro de salud, Jaime Mañalich, se refirió a la conmemoración de la muerte del expresidente Piñera y analizó la situación sanitaria internacional.

En primera instancia Mañalich afirmó que durante y post estallido social el exmandatario “tuvo un momento de mucha tristeza, de haber sentido que había hecho lo posible por Chile, sin embargo no era reconocido”. No obstante destacó que esta visión cambió con el tiempo “mejorando de forma muy importante no solo en las encuestas, también en la gente que era opositora”.

En la misma línea valoró que “empieza a florecer la figura del estadista y fue gratificado en el sin número de ceremonias que hubo a lo largo del país”.

El exministro también se refirió al debate sobre la construcción de una estatua en honor al expresidente Piñera. Al respecto se mostró contrario y aseveró que “fetichizar la figura mediante una estatua es algo inadecuado. Estamos todavía en un proceso de aquilatación de esta gran figura presidencial, hay que insistir en su figura como estadista y su forma de ser presidente”.

Situación sanitaria internacional

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAGI activó un refuerzo para la detección de la influenza aviar en el país, ante la advertencia de una llegada del virus que ya está presente en aves silvestres del país vecino, Perú. Al respecto el exministro advirtió “estamos frente a un brote muy violento que llegará de todas maneras a Chile (…) estamos a una miserable mutación de que este virus pueda ser contagioso de humano a humano”.

Frente a lo anterior cuestionó la decisión de Estados Unidos y Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Lo que estamos viendo en política sanitaria internacional nos amenaza con eventos de extensión masiva que podríamos haber perfectamente prevenido”.