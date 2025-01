Entrevista Infinita Ministro Elizalde acusa “juego de palabras” tras promesa de Kast de retornar recursos a pensionados y lo califica como “un poco iluso” Con votos oficialistas y parlamentarios de Chile Vamos, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley la reforma previsional impulsada por el gobierno. En cadena nacional el presidente Gabriel Boric destacó la medida y aseveró que la reforma “es un tremendo logro para Chile”. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a la aprobación de la reforma de pensiones. En primera instancia destacó que “esta reforma se va a traducir en que va a mejorar las pensiones, el sistema va a ser más eficiente”. “Es una señal de que los acuerdos y el diálogo constructivo son vitales en democracia (…) es señal de una buena política”, aseguró. En la misma línea agregó que “es un buen acuerdo porque se va a traducir que las pensiones aumenten hoy, avanza en un sistema mixto y las AFP van a cobrar menos”. El ministro también valoró el trabajo realizado por los parlamentarios de oposición, en particular de los senadores de Chile Vamos, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Cocke y Rodrigo Galilea: “La oposición es heterogénea (…) hay quienes tienen mayor disposición de diálogo y hay quienes están pensando en la próxima elección con calculadora en mano”. De esta manera, el secretario de Estado respondió a las declaraciones del candidato y presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que trabajaría para derogar la ley previsional en caso de llegar al gobierno. Al respecto, Elizalde argumentó que “se requiere construir acuerdos para generar esos cambios. Creer que a la vuelta de la esquina va a poder construir una mayoría para poder cambiar todo es un poco iluso”. De esta manera acusó que “hay un juego de palabras en lo que señala. Lo que él plantea se traduce en que los actuales pensionados no vean aumentada su pensión”. De esta manera emplazó al líder republicano a “que se haga cargo de la crítica que realiza (…) Lo que hemos visto es que disparan desde afuera, critican todo. Son parte del problema y no de la solución”.

