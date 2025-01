Entrevista Infinita Canciller Van Klaveren afirma que Chile “colmó su capacidad de recibir inmigrantes” El titular de Relaciones Exteriores agregó que “el tema de las deportaciones es de menor cuantía en el caso de Chile”. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el canciller Alberto Van Klaveren, se refirió al impacto que podría tener en Chile las deportaciones mediante redadas anti inmigrantes anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre esto, el secretario de Estado advirtió que “nosotros hemos colmado nuestra capacidad de recibir a inmigrantes de otros países, incluyendo de Venezuela, y la verdad es que no creemos que EEUU vaya a deportar venezolanos a un país tan lejano como Chile, esa posibilidad es muy baja”. En esta línea, agregó que “si bien no tenemos la cifra concreta, el tema de las deportaciones es de menor cuantía en el caso Chile, estamos muy atrás en cualquier estimación que se haga en Estados Unidos de personas indocumentadas”. Respecto del estado de la Visa Waiver y los recientes delitos vinculados a ciudadanos chilenos en Estados Unidos, el canciller explicó que “es una inquietud permanente, como gobierno hemos estado encima del tema, estamos cumpliendo todas la exigencias en materia de intercambio de información pero esto en medida importante esto depende del comportamiento de los ciudadanos chilenos en EEUU y esa es una variable que no podemos controlar”. Consultado por la eventual alza en los aranceles de Estados Unidos, Van Klaveren dijo que el anuncio “es muy genérico y agrupa metales de naturaleza bastante distinta, lo que está claro es que EE.UU va a seguir necesitando del cobre chileno (…) hay que esperar, no hay que alarmarse”.

[{"id_post":108394,"post_title":"Ministro Elizalde acusa \u201cjuego de palabras\u201d tras promesa de Kast de retornar recursos a pensionados y lo califica como \u201cun poco iluso\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2025\/01\/30\/ministro-elizalde-acusa-juego-de-palabras-tras-promesa-de-kast-de-retornar-recursos-a-pensionados-y-lo-califica-como-un-poco-iluso.html","post_date":"Ene 30 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/01\/entrevista-2023-32-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":108330,"post_title":"Klaus Schmidt-Hebbel fustiga a Kaiser y Republicanos por pensiones: \u201cRefleja la postura de no construir acuerdos y de no ofrecer gobernabilidad al pa\u00eds\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2025\/01\/29\/klaus-schmidt-hebbel-fustiga-a-kaiser-y-republicanos-por-pensiones-refleja-la-postura-de-no-construir-acuerdos-y-de-no-ofrecer-gobernabilidad-al-pais.html","post_date":"Ene 29 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/01\/entrevista-2023-31-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":108277,"post_title":"Kaiser corta relaci\u00f3n con Chile Vamos tras apoyo a reforma de pensiones: \u201cEs un punto de no retorno\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2025\/01\/28\/kaiser-corta-relacion-con-chile-vamos-tras-apoyo-a-reforma-de-pensiones-es-un-punto-de-no-retorno.html","post_date":"Ene 28 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/01\/entrevista-2023-30-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"}]